Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Hubschraubereinsatz der Bundespolizei

Dresden/Freital (ots)

Am gestrigen Abend, dem 25.04.2019 sorgte ein 21-Jähriger für einen Hubschraubereinsatz der Bundespolizei im Tharandter Wald. Vorausgegangen war eine Meldung an die Bundespolizei, dass sich zwischen Tharandt und Edle Krone eine männliche Person unmittelbar in den Eisenbahngleisen befindet. Die Folge war, dass alle Züge in diesem Bereich deutlich langsamer fuhren mussten und Bundespolizisten das Gebiet absuchten.

Die Polizisten entdeckten den Mann, doch als dieser die Beamten sah flüchtete er in den Wald. Mit Hilfe des angeforderten Bundespolizeihubschraubers konnte die Person gestellt werden.

Offenbar wollte der tunesische Staatsangehörige zu seinem Wohnheim. Da aber aufgrund des Streiks am gestrigen Tag im Regionalverkehr keine Busse von Tharandt abfuhren, entschloss sich der junge Mann, den aus seiner Sicht kürzesten Weg immer entlang der Gleise zu nehmen.

Den 21-Jährigen erwartet jetzt ein hohes Bußgeld in dem auch die Polizeikosten enthalten sind.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Dresden

Pressestelle

Telefon: 0351 / 81502 - 2020

E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell