POL-NOM: Drei Ladendiebstähle in der Innenstadt von Einbeck in kurzer Zeit

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadtgebiet Einbeck, Dienstag, 04. Februar 2020. Gestern wurden der Polizei Einbeck über die Mittagszeit mehrere Ladendiebstähle gemeldet. Alle drei Diebstähle wurden in einem Supermarkt in der Beverstraße von einem Ladendetektiv beobachtet. Gegen 13.25 Uhr betraf es eine 33-jährige Frau aus Einbeck, die Lebensmittel im Wert von 20,67 Euro an der Kasse nicht bezahlte.

Gegen 15.00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv einen schon mehrfach aufgefallenen 19-jährigen Heranwachsenden aus Einbeck, wie dieser sich Lebensmittel im Wert von 5,92 Euro in den Rucksack packte und die Ware dann nicht an der Kasse bezahlte. Da der Täter bereits ein Betretungsverbot für den Supermarkt hat, erwartet ihn eine zweite Anzeige mit dem Tatbestand eines Hausfriedensbruchs.

Den letzten Fall meldete der Detektiv dann um 16.25 Uhr. Hier hatte ein 23-jährigen Mann aus Einbeck ebenfalls Lebensmittel im Wert von 2,37 Euro nicht bezahlt.

In allen drei Fällen hätten die Beschuldigten die Ware bezahlen können, da sie ausreichend Bargeld dabeihatten.

