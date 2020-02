Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw fährt in Graben und überschlägt sich

Einbeck (ots)

Dassel -vo. OT Lüthorst, Landesstraße 529, Dienstag, 04. Februar 2020, 16.30 Uhr. Am gestrigen Nachmittag kam eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Dassel mit ihrem Pkw VW auf der Landesstraße 529 zwischen Lüthorst und Deitersen auf regenasser Fahrbahn im Verlauf einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf gerät der Pkw in den dortigen Straßengraben und überschlägt sich einmal und kommt dann zum Stehen. Die Fahrerin und eine mit ihm Fahrzeug sitzende 17-jährige Beifahrerin aus Dassel werden durch den Unfall nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt. Zu einer Schadenshöhe am Pkw liegen noch Angaben vor.

