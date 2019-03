Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbrüche in Stralsund am vergangenen Wochenende

Stralsund (ots)

Am vergangenen Wochenende waren die Beamten vom Polizeihauptrevier unter anderem zwei Mal im Einsatz, da Einbruchsdiebstähle gemeldet worden sind.

In der Nacht vom 16.03.2019 zum 17.03.2019 drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Weidelgrasweg in Stralsund ein. Zwischen 0:00 Uhr und 05:00 Uhr gelangten die Täter durch die Hauseingangstür ins Innere während die Eigentümer schliefen. Aus dem Flurbereich entwendeten sie Bargeld aus einer Geldbörse sowie diverse Schlüssel. Anschließend verschlossen sie offenbar die Hauseingangstür und verließen den Tatort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von circa 500 Euro.

Außerdem brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in Stralsund im Stadtteil Knieper West in das Horthaus "Pfiffikus" ein. Hierzu verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Aus einem Büro wurde Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen an beiden Tatorten die Sicherung der vorgefundenen Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu möglichen Tätern machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 03831 / 28900 an das Polizeihauptrevier Stralsund, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Über die Möglichkeiten eines effektiven Einbruchschutzes informiert die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund, auf Wunsch auch direkt vor Ort. Termine für eine kostenlose und unverbindliche Beratung können mit Kriminalhauptkommissar Karsten Block unter der Telefonnummer 03831 245-238 bzw. per Mail karsten.block@polmv.de vereinbart werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Verschließen Sie unbedingt Ihre Haustür! Auch, wenn Sie schlafen gehen oder das Haus nur für kurze Zeit verlassen. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

