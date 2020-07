Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200724.1 Burg: Fahrt unter Drogeneinfluss

Burg (ots)

Donnerstagabend hat eine Streife in Burg einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend mit seinem Auto unterwegs gewesen ist - er musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Kurz nach 19.00 Uhr entschied sich eine Streife, einen BMW zu kontrollieren, der in der Voßallee mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Letztlich stoppte der Wagen auf einem Parkplatz in der Waldstraße, wo die Einsatzkräfte den Fahrer überprüften. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer verlief negativ. Allerdings hegten die Beamten den Verdacht, dass ihr Gegenüber unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen könnte und boten ihm einen freiwilligen Drogenvortest an. Der verlief positiv auf Cannabis und Kokain, so dass sich der 49-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, sein Auto musste er erst einmal stehenlassen.

