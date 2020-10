Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar/Lkrs. RW) Zwischen Wohnwagen und Leitplanke eingeklemmt (30.09.2020)

A81/Horb am Neckar (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Ausfahrten Horb am Neckar und Rottenburg ereignet hat. Eine 78-jährige Wohnwagen-Fahrerin befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Herrenberg auf dem rechten Fahrstreifen, wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 23-jährigen VW-Fahrer. Da der 23-Jährige nicht mehr ausweichen konnte, wurde er zwischen Wohnwagen und Leitplanke eingeklemmt. Der VW musste stark beschädigt abgeschleppt werden. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall keine.

