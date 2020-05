Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Räuberische Erpressung (09.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei zu einem Vorfall, der sich am Freitagabend im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 22.15 Uhr vor und in einem Wohngebäude in der Zeughausstraße zutrug. Der Tatort befindet sich zwischen den Kreuzungen Zeughausstraße / Gartenstraße und Zeughausstraße / Wilhelmstraße.

Nach Angaben des 20-jährigen Geschädigten sei er telefonisch an die Haustür seines Wohngebäudes beordert worden. Als er die Haustüre öffnete, hätten ihn zwei Männer angegriffen, geschlagen und unter Vorhalt eines Messers gezwungen, die beiden Angreifer mit in seine sich im dritten Obergeschoss des Gebäudes befindliche Wohnung mitzunehmen. Dort sei er durch die weitere Bedrohung mit dem Messer zur Herausgabe von Bargeld gezwungen worden.

Einer der beiden Tatverdächtigen wurde durch das Opfer als etwa 30 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß, untersetzt, Vollbartträger und dunkel bekleidet beschrieben. Zum zweiten, messerführenden Tatverdächtigen vermochte das Opfer keine detaillierte Personenbeschreibung abzugeben.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten den bisherigen Erkenntnissen zufolge nach der Vollendung der Raubstraftat aus dem Gebäude und weiter in Richtung Innenstadt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Tatablauf, zu den beiden Tatverdächtigen oder zu deren Flucht geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

