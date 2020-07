Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Stau durch Unfall auf A8 in Richtung Stuttgart - Motoradfahrer und Sozia schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag, kurz vor 09:00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer mit seiner 43-jährigen Sozia auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen Ulm/West und Merklingen bemerkt der Mann auf seiner Yamaha zu spät, dass der Opel vor ihm verkehrsbedingt abbremst. Er versucht nach links auszuweichen, kollidiert aber mit dem linken Fahrzeugheck des Opel und stürzt. Seine Mitfahrerin fliegt durch den Aufprall bedingt über den Opel und prallt gegen das Fahrzeugheck des Audi, der vor dem Opel fährt. Sowohl der Motorradfahrer als auch seine Sozia werden schwer verletzt durch den Rettungsdienst in eine Ulmer Klinik gebracht. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro, den am Opel auf 2000 Euro, den am Audi auf 1000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geleitet werden, es entstand jedoch ein Stau von über sechs Kilometern. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++ (1339183)

