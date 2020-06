Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß mit Rehbock

Bebra (ots)

Am 20.06.2020 um 0.00 h fuhr ein 24- jähriger Rotenburger mit seinem Pkw von Lüdersdorf in Richtung Dickenrück, als kurz hinter dem Hof Dachsfeld ein Rehbock von links nach rechts über die Straße wechselte und vom Fahrzeug erfasst wurde. Der Rehbock wurde getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

