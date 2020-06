Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtragsmeldung zu: Mädchen auf Spielplatz unsittlich berührt --- Phantombild erstellt ---

Fulda (ots)

Das Phantombild ist zu finden unter

https://k.polizei.hessen.de/694336288

Fulda - Wie bereits am 08. Juni berichtet, hat ein Unbekannter am Freitagabend (05.06.), gegen 18 Uhr, ein 10-jähriges Mädchen auf einem Kinderspielplatz in der Oberglogauer Straße angesprochen und unsittlich im Bereich ihrer Brust berührt. Daraufhin flüchtete das Mädchen nach Hause und verständigte die Polizei.

Der Tatverdächtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine helle Hautfarbe, einen kurzen Kinnbart, blaue Augen und ein Nasenpiercing. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Gummihandschuhen. Auf seinem Kopf trug er eine schwarze Basecap.

Die Fuldaer Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

