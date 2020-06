Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch

Fulda (ots)

Fahrrad gestohlen

Fulda - Am Dienstag (16.06.), zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein Kinderfahrrad der Marke "Orbea" in Pink. Die Geschädigte hatte ihr Rad im Bereich der Ernst-Barlach-Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Einbruch in Firmengebäude

Malges - In der Nacht zu Donnerstag (18.06.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Leimbacher Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der ebenfalls angerichtete Sachschaden kann auch noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell