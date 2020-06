POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Dipperz - Am Donnerstag, den 18.06.2020, gam es gegen 14.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr die B458 aus Richtung Friesenhausen kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Auf Höhe der Abfahrt Dipperz-Ost setze der Fahrzeugführer, trotz Gegenverkehr, zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Zunächst überholte er einen Pkw, anschließend einen Linienbus, mit dem er seitlich kollidierte, da ihm im Gegenverkehr ein 27-jähriger aus Poppenhausen mit seinem BMW entgegenkam. Der 27-jährige musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er ins Schlingern, konnte den BMW aber wieder abfangen und kam kurze Zeit später im Straßengraben zum Stehen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen hellen, silberfarbenen bzw. hellblauen Pkw-Kombi, der Marke BMW oder Mercedes gehandelt haben. Das Fahrzeug ist mit einem FD-Kennzeichen sowie der Zahlenkombination 8888 versehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand an dem Linienbus sowie dem BMW ein Sachschaden von insgesamt 2.100EUR. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.

Mehrfach Überschlagen

Niederaula- Im Ortsteil Niederjossa wollte am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr ein 25-jähriger Mann der erst seit kurzer Zeit in Niederjossa wohnt, auf ein Grundstück in der Jossastraße abbiegen. Da die Mercedes A-Klasse jedoch hierfür deutlich zu schnell war und der Fahrer deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte, kollidierte das Auto mit einem Stein. Dieser wiederum wirkte wie eine Rampe und beförderte das Fahrzeug in die Luft, wo es sich mehrfach überschlug und dann unsanft auf dem Dach landete. Hierbei wurde der Beifahrer verletzt und kurzzeitig eingeklemmt. Der Fahrer konnte, ebenfalls leicht verletzt, seinen Wagen verlassen. An diesem wiederum waren zum Erstaunen der später eintreffenden Polizeibeamten nur entwertete Kennzeichenschilder angebracht, die auch nie zu diesem Auto gehört hatten. Der Mercedes an sich war weder zugelassen noch versichert. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten jedoch nicht wegnehmen, da er nie einen besessen hatte. Gegen den Fahrer wird nun wegen zahlreicher Straftaten ermittelt.

Riskantes Überholmanöver

Am Freitag, dem 19.06.2020, gg. 14:50 Uhr, befuhren ein 54-jähriger LKW-Fahrer aus dem Wartburgkreis und eine 19jährige aus Fulda in ihrem BMW die L 3171 von Hünfeld-Roßbach kommend in Rtg. Eiterfeld-Betzenrod. Vor einer Rechtskurve setzte die Fuldaerin zum Überholen an. Ausgangs der Kurve kam ihr ein weißer BMW entgegen. Sie wich nach rechts aus und streifte dabei mit ihrer Beifahrerseite die vordere linke Ecke des Führerhauses des LKW. Um einen Frontalzu-sammenstoß zu verhindern, wich auch der BMW-Fahrer nach rechts aus. Dort befand sich glücklicherweise eine befestigte Fläche, so dass er seinen PKW sicher lenken konnte. Bei dem Zusammenprall zwischen LKW und PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 EUR. Die junge Dame aus Fulda erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der geschädigte BMW-Fahrer hielt kurz an und verständigte sich mit Zeugen des Unfalles, ließ aber keine Personalien zurück. Dieser etwa 55 bis 60jährige Herr wird nun gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der 06652/ 9658-0 zu melden.

