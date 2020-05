PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 02.05.2020

Hofheim (ots)

1. Fahrzeugführer führt Kfz unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Casteller Straße, Freitag, 01.05.2020, 23:30 Uhr

Der 19-jährige Beschuldigte führte ein Kfz im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der Beschuldigte wurde demnach auf die zuständige Polizeistation gebracht. Nach einer Blutentnahme wurde dieser von der Station wieder entlassen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden entsprechend sichergestellt.

2. Fahrzeugführerin führt Kfz unter Alkoholeinfluss, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, L3014, Freitag, 01.05.2020, 22:22 Uhr

Die 57-jährige Beschuldigte führte ein Kfz im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl ihr Atemalkoholwert bei knapp 2 Promille lag. Dies wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizeistation Eschborn festgestellt. Anschließend wurde eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt. Ihr Führerschein sowie ihre Fahrzeugschlüssel wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt.

3. Unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus, welches sich zurzeit noch im Rohbau befindet, Hochheim am Main, Gerold-Buschlinger-Anlage, Freitag, 01.05.2020, 17:11 Uhr

Das Einfamilienhaus befindet sich in einem Neubaugebiet in Randlage. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines gekippten Fensters unbefugt Zutritt zu dem Objekt. Hierbei entwendeten sie insgesamt 12 Eimer mit Wandfarbe, Rauhfaserputz und eine Rolle Universalvlies. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen der Tat können sich bei der Polizeistation Flörsheim am Main, unter der Telefonnummer: 06145 - 54760, melden.

vorgelegt: Müller-Späth, PKin genehmigt durch: Döring, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell