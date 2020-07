Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Kind mit Pedelec gestürzt - Rettungshubschrauber bringt verletztes Kind in Klinik

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 15:00 Uhr fuhr ein 12-jähriges Mädchen mit einem Pedelec auf dem Radweg neben der Albstraße von Seißen kommend in Richtung Blaubeuren. Mangelnde Erfahrung und zu hoher Geschwindigkeit auf der starken Gefällstrecke scheinen die Ursache zu sein, dass sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Sie trug einen Helm, zog sich aber schwere Verletzungen zu. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen führt der Verkehrsdienst Mühlhausen.

++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++ (1340997)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell