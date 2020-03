Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Vereinsheim

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am Sportplatz an der Sibertstraße drangen unbekannte Personen in das dortige Vereinsheim ein. Nachdem sie erfolglos an der Eingangstür gehebelt hatten, warfen sie eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere. Was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Tat wurde zwischen Freitag (6. März), 20.30 Uhr und Samstag (7. März), 15.30 Uhr, begangen.

