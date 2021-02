Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. VS) Zettel nach Parkplatzrempler reicht nicht aus 1.2.21

Furtwangen (ots)

Ein Zettel mit einer Telefonnummer nach einem Kleinstunfall reicht nicht aus, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Deswegen ermittelt die Polizei nun gegen einen 18 Jahre alten Autofahrer, der am Montagnachmittag in Furtwangen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grieshaberstraße einen älteren Suzuki-Kleinwagen touchiert hat und rund 500 Euro Schaden hinterließ. Wie der junge Mann angab, hätte er keinen Schaden feststellen können, weshalb er weiterfuhr und lediglich seine Telefonnummer hinterließ. Tatsächlich wies der Suzuki einen Lackschaden an der hinteren Stoßstange auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls sich unter 07724 9495-00 zu melden.

