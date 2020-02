Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - PKW fährt ungebremst Kleintransporter auf: drei Verletzte

Bergkamen (ots)

Ein 45-Jähriger aus Münster ist mit seinem Renault Kangoo am Montag (17.02.2020) gegen 17.25 Uhr ungebremst einem Kleintransporter aufgefahren, der auf dem Ostenhellweg in Bergkamen an der roten Ampel stand und in dem drei Personen saßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes Sprinter etwa sieben Meter nach vorne geschoben. Der 45-Jährige aus Münster sowie zwei Insassen des Kleintransporters wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 22.000 Euro.

