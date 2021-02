Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Audi in der Christofstraße zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem Audi RS3 in der Christofstraße in Kornwestheim. Die Tat muss sich am Montag zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignet haben. Ein Unbekannter zerkratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Wagens an mehreren Stellen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07154 1313 0 beim Polizeirevier Kornwestheim melden.

