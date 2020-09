Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg

Wahlstedt - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrten

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in Bad Segeberg und Wahlstedt zu insgesamt vier Fahrten und Alkoholeinfluss gekommen.

Eine Streife des Polizeireviers Bad Segeberg stoppte am Samstag (05.09.2020), um 00:45 Uhr, den Mercedes eines 27-jährigen Bad Segebergers, die soeben auf die Bundesstraße 206 aufgefahren und mit hoher Geschwindigkeit geführt worden war. Die Beamten stellten bei dem Mann bei einer Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,5 Promille fest. Sie ordneten daraufhin die Entnahmen einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und fertigten eine Strafanzeige.

Die Besatzung eines weiteren Streifenwagens kontrollierte um 02:42 Uhr den Fahrer eines Opel Corsa in der Hamburger Straße, nachdem der Pkw in der Theodor-Storm-Straße durch seine zügige Fahrweise aufgefallen war. Da der Fahrer nach Alkohol roch, ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 27-jährigen Bad Segeberger an, beschlagnahmten den Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Am Vormittag um 10:55 Uhr fiel der Fahrer eines VW Touran im Kiebitzring in Wahlstedt auf. Eine Streife der Polizeistation Leezen stellten das Fahrzeug wenig später auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Segeberger Straße fest. Der 47-jährige Fahrzeugführer aus Wahlstedt pustet über 1,7 Promille. Die Beamten veranlassten die Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein sicher.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.09.2020) kam es zu einer weiteren Fahrt unter Alkoholeinfluss. Ein 42-Jähriger soll um 02:20 Uhr von Bad Segeberg nach Todesfelde gefahren sein. Polizeibeamte stellten den Mann schlafend in seinem Pkw fest und ordnete aufgrund deutlichem Atemalkoholgeruchs die Entnahme einer Blutprobe an. Weiterhin stellten die Polizisten den Führerschein sicher und schrieben eine Strafanzeige wegen des Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell