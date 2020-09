Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - 86-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Folgemeldung

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Samstagvormittag (29.08.2020) ist es in der Ohechaussee in Norderstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat.

Näheres ist der Pressemitteilung vom 31.08.2020 unter nachstehendem Link unmittelbar zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4692962

Der 86-Jährige ist seinen Verletzungen am 03.09.2020 im Krankenhaus erlegen.

Die Ermittlungen der Polizeistation Norderstedt-Mitte dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell