Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - 20-jähriges Jubiläum der Verkehrshelferausbildung

Bad Segeberg (ots)

Zu Beginn des laufenden Schuljahres findet am Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium in Barmstedt bereits die zwanzigste Auflage der Verkehrshelferausbildung statt. Unter besonderen "Corona-Bedingungen" musste leider im Jubiläumsjahr die gewohnte Ausbildung auf eine besondere Art und Weise durchgeführt werden.

Wie auch in den vergangenen Jahren, wurden Schüler und Schülerinnen des achten Jahrganges zu Verkehrshelfern durch das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg ausgebildet.

Die "neuen" Verkehrshelfer werden weiterhin durch den Verkehrsobmann der Schule, Herrn Andreas Witt, vorbildlich betreut. Herr Witt ist der Mann der ersten Stunde. Er hat das Projekt mit ins Leben gerufen, da damals ein tragischer Verkehrsunfall, mit leider tödlichem Ausgang eines Schülers des Gymnasiums dafür den Anlass gab.

Seit dieser Zeit ist Herr Witt mit Herzblut bei der Sache und versteht es Jahr für Jahr immer wieder genügend Schüler zu motivieren, um an dem Projekt teilzunehmen. Unterstützung erfahrt Herr Witt vom gesamten Kollegium der Schule und des Schulvereins, der immer wieder große Unterstützungsarbeit leistet.

Die Erfolge geben ihm und der Schule Recht, denn aus den Reihen der Schüler konnten nicht nur auf Landesebene Schleswig-Holsteins, sondern auch auf Bundesebene große Erfolge erzielt werden.

So stellte die Schule bei den alljährlich stattfindenden Landeswettbewerben sogar mehrfach den Landesmeister. Auf Bundesebene gab es immerhin einen beachtlichen vierten Platz zu verzeichnen.

Viel wichtiger ist jedoch, dass es zu keinem Verkehrsunfall mehr gekommen ist. Durch die Verkehrshelfer ist in den vergangenen Jahren an der Kreuzung Spitzerfurth / Ede-Menzler-Weg ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet worden. Der Dank gilt hier auch ganz besonders an die bisher 704 ausgebildeten Verkehrshelfer/innen der vergangenen Jahre. Am 10.09.2020, 09:30 Uhr, findet im Anschluss der Ausbildung eine kleine Feierstunde an der Schule statt.

Carl-Friedrich- von Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt Ede-Menzler-Weg 6 25355 Barmstedt

Pressevertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Um die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln wird gebeten.

