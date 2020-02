Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Güter- und Personenverkehr

Mannheim/BAB 6

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, führte die Verkehrspolizei Mannheim auf dem Parkplatz Linsenbühl an der A 6 Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten der Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 28 Fahrzeuge, von denen 15 beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine Beanstandungsquote von über 50 Prozent. Bei acht Fahrzeugen waren die Verstöße so schwerwiegend, dass die Weiterfahrt bis zur Mängelbeseitigung untersagt werden musste. Bei einem Schwerlastfahrzeug war die Ladungssicherung in einen so inakzeptablen Zustand, dass der Lastwagen mittels eines Krans umgeladen werden musste. Ein Schwerlastfahrzeug wurde aufgrund festgestellter technischer Mängel einem Gutachter vorgeführt. Dieser befand das Fahrzeug wegen 20 gravierender Mängel als verkehrsunsicher.

Folgende Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- 5 Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung - 6 Ordnungswidrigkeiten gegen die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung - 6 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten - 4 Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über Gefahrguttransport

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

