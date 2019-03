Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto gegen Laster

Bei Nebel stießen am Mittwoch bei Ehingen ein Sattelzug und ein VW zusammen.

Gegen 6.10 Uhr war eine 58-Jährige von Sontheim in Richtung Ingerkingen unterwegs. Von rechts fuhr aus einer Deponie ein Sattelzug heraus. Mit dem wollte der 30-jährige Fahrer in Richtung Sontheim fahren. Hierbei stieß der VW stieß gegen den Auflieger. Beide Personen blieben unverletzt. Laut Polizei entstand an den Fahrzeugen knapp 10.000 Euro Schaden. Der VW wurde abgeschleppt, die Bundesstraße war kurzzeitig gesperrt.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Fahrweise vor allem im Winter stets an die Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden muss. Nebel, Dunkelheit, Regen, Schnee oder Eis lassen das Unfallrisiko um ein Vielfaches ansteigen. Reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sollten daher selbstverständlich sein, damit alle sicher ankommen.

