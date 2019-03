Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Rhede-Vardingholt (ots)

Am Freitag verließ eine 75-jährige Autofahrerin gegen 15.15 Uhr den Kreisverkehr Gronauer Straße/Vardingholter Straße/Barloer Straße an der Ausfahrt Gronauer Straße in Richtung Sportzentrum.

Es kam zum Zusammenstoß mit einer 28-jährigen Fahradfahrerin aus Bocholt, welche die Gronauer Straße auf dem Fußgängerüberweg ("Zebrastreifen") fahrenderweise überqueren wollte. Die Autofahrerin prallte anschließend noch gegen zwei auf dem Gegenfahrsteifen wartende Pkw.

Die 28-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 7.000 Euro.

Zusatz: An Zebrastreifen haben ausschließlich Fußgänger Vorrang.

