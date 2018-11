POL-OG: Kehl - Radfahrer übersehen

Kehl (ots) - Beim Ausfahren aus dem Bereich des Bahnhofsvorplatzes übersah am Samstagnachmittag eine Autofahrerin offenbar einen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Gegen 17 Uhr beabsichtigte die 21 Jahre alte Peugeot-Lenkerin vom Bahnhof aus nach rechts in Richtung Straßburg auf die Straße einzufahren. Dabei übersah sie den auf dem Radweg aus Richtung Grenze kommenden, bevorrechtigten 62-jährigen Radler. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das Kehler Klinikum gebracht.

