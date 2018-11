POL-OG: Lahr - Rotlicht missachtet und Sachschaden verursacht

Lahr (ots) - Vermutlich, weil sie gegen 17.50 Uhr das Rotlicht der Ampel auf der B415 in Richtung Lahr nahe der Autobahnauffahrt in Richtung Basel übersehen hatte, kollidierte die 75 Jahre alte Lenkerin eines VW am Samstag mit dem abbiegenden Opel eines 41-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

