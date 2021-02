Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Tiefkühlkost auf Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer 61-Jähriger bemerkte am Montag gegen 16:50 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Posener Straße in Bietigheim-Bissingen und verständigte Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür, suchten die Räume nach Personen ab und fanden in der Küche auf einer noch heißen Herdplatte die Reste von Tiefkühlkost in einer Plastiktüte. Den bisherigen Ermittlungen nach legte eine 49-Jährige vermutlich aus Versehen die Packung auf den Herd und ging dann mit den Kindern einkaufen. Nach einer Durchlüftung durch die Feuerwehr blieb die Wohnung weiterhin bewohnbar. Außer der Packung Tiefkühlkost wurde nichts beschädigt. Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war mit fünf Fahrzeuge und 22 Einsatzkräften vor Ort.

