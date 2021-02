Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Mercedes Sprinter beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die am Samstag zwischen 14.00 und 19.00 Uhr in Waldenbuch verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter hatte es in der Jahnstraße im genannten Zeitraum auf einen Mercedes Sprinter abgesehen. An dem Lkw, der auf einem öffentlichen Parkplatz hinter einem Supermarkt abgestellt war, brach der Unbekannte mutwillig die beiden Frontscheibenwischer ab und hinterließ auf der Windschutzscheibe mehrere Kratzer. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

