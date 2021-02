Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 12:30 Uhr bis Sonntag, 07:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Camberleystraße in Bietigheim-Bissingen. Er hebelte die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchte es im Anschluss. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass der Einbrecher das Gebäude wieder verließ, ohne Beute gemacht zu haben. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

