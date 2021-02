Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07031 605-0, sucht Zeugen, die am Samstag zwischen 17.15 Uhr und 18.20 Uhr etwas Verdächtiges in der Olmützer Straße im Stadtteil Ramtel beobachtet haben. Ein noch unbekannter Einbrecher verschaffte sich, indem er eine Terrassentür aufhebelte, Zutritt ins Innere einer Erdgeschosswohnung. Der Unbekannte durchsuchte die Räume und stahl einen Kopfhörer in dreistelligem Wert. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

