Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 26.10.2020

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung bei Geschwister-Scholl-Schule; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagnachmittag 14.30 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr waren Unbekannte in Eschwege auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule im Wacholderweg zu Gange. Die Täter beschädigten mutwillig auf der rückwärtigen Seite des Geländes ein Eingangstor bzw. den am Eingangstor befindlichen Torriegel und den Schließbolzen. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Ein Wildunfall mit einem Schaden von 500 Euro ereignete sich am Montagmorgen gegen 06.50 Uhr auf der Landesstraße L 3244 zwischen Niederdünzebach und Eschwege, als ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau ein Reh erfasste. Das Tier verendete noch am Unfallort.

77-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab; Schaden 2850 Euro

Am Sonntagmittag gegen 13.10 Uhr ist ein 77-jähriger Autofahrer aus Elmshorn von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Schaden von 2850 Euro verursacht. Der Mann war auf der Bundesstraße B 27 zwischen Kleinvach und Bad Sooden-Allendorf unterwegs, als er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigte. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug, dass mit einem Schaden von 2500 Euro einen Totalschaden erlitt, musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe bei dem Verkehrszeichen und bei dem Leitpfosten liegt bei 350 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Motorroller; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Uengsterode aus der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße einen schwarzen Motorroller der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 418-UXI entwendet. Die Tat geschah am gestrigen Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr. Der Stehlschaden liegt bei 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 27-jähriger Autofahrer aus Hamburg kollidierte am Sonntagabend gegen 21.15 zwischen Neu-Eichenberg und Unterrieden mit einem Wildschwein. Dabei entstand am Pkw des Mannes ein Schaden von 5000 Euro.

30-Jähriger durch Bierflaschenwurf verletzt; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Am Sonntagabend um kurz nach 19.00 Uhr ist es in der Bleichengasse in Witzenhausen auf dem dortigen Sport- bzw. Basketballfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf ein 30-Jähriger aus Bad Hersfeld mit einer Bierflasche am Kopf getroffen wurde und dadurch eine Platzwunde erlitt. Der 30-jährige Geschädigte, der bei den Kollegen in Witzenhausen kein Unbekannter ist und zur Tatzeit erheblich alkoholisiert war, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Polizei in Witzenhausen ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Derzeit richtet sich der Verdacht gegen die 26-jährige, aus Bebra stammende, Ex-Freundin des Geschädigten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

