Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die Heubergstraße in Richtung Einmündung Südring in Eschwege. Beim Einbiegen übersah der Fahrer den vorfahrtberechtigten Linienbus, der von einem 27-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde. Trotz Ausweichversuchs konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR an beiden Fahrzeugen entstand. Weiterhin wurde dadurch ein 33-jähriger Fahrgast aus Eschwege an der Hand leicht verletzt.

Ein weiterer Unfall mit einem Bus ereignete sich gestern Mittag, um 12:28 Uhr, in der Straße "Am Bahnhof" in Bad Sooden-Allendorf. Der 56-jährige Busfahrer aus Witzenhausen fuhr in Richtung der Werrabrücke. Ihm entgegen kam ein Lkw, der von einem 32-Jährigen aus Edermünde gefahren wurde. Da im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahnbreite schmal ist, hielt der Busfahrer an, um sich mit dem Lkw-Fahrer zu verständigen. Dieser versuchte jedoch an dem Bus vorbeizufahren, was dazu führte, dass der Außenspiegel des Busses abgefahren wurde. Schaden: 500 EUR.

Um 13:44 Uhr beschädigte gestern Nachmittag ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege beim Ausparken in der Hospitalstraße in Eschwege einen Poller, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 200 EUR entstand.

