POL-UL: (UL) Ulm - Scooter-Fahrer bringt Frau zu Fall und flüchtet

Schwere Verletzungen erlitt eine 61-Jährige am Montag in Ulm.

Gegen 17.15 Uhr fuhr der unbekannte E-Scooter Fahrer in der Herrenkellergasse in Richtung Hafenbad. Verbotswidrig wollte er in Richtung Münsterplatz abbiegen. An der Einmündung war eine Fußgängerin ordnungsgemäß unterwegs. Der Scooter Fahrer fuhr die 61-Jährige um. Zunächst blieben beide Personen am Boden liegen. Der Scooter Fahrer stand mit Hilfe von Zeugen auf und flüchtete mit seinen Begleitern. Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Scooter. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer (07392/96300) zu melden.

