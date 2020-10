Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hochwertige Werkzeuge gestohlen/ Über das Wochenende erbeuteten in Ulm Unbekannte aus zwei Firmenwagen Werkzeuge von mehreren hundert Euro.

Ulm (ots)

Wie bereits gestern berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4725573) stahlen die Täter aus mehreren Firmenwagen Werkzeuge und Maschinen. Jetzt kamen zwei weitere Fälle in der Haßlerstraße und in der Sedanstraße hinzu. Aus diesen Fahrzeugen stahlen die Diebe mehrere Trennschleifer, einen Staubsauger und eine Schleifmaschine. In allen Fällen ermittelt jetzt das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812). Sie geht davon aus, dass die Taten dieselben Täter verübten.

Tipp der Polizei: Auto Aufbrecher haben es nicht es nicht immer auf Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

