Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Taschendiebstahl

Andernach (ots)

Am Montag den 28.09.2020 wurden der Polizei Andernach mehrere Fälle des Taschendiebstahls gemeldet. Die Geschädigten waren in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr in den Filialen der Firma Lidl in Andernach und Mülheim-Kärlich einkaufen. Dabei wurde ihnen unbemerkt die Geldbörse entwendet. Die Polizei Andernach bittet unter 02632 9210 oder PIAndernach@polizei.rlp.de um Hinweise zu den Tätern. Wem sind in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? In zwei Fällen kam es anschließend zu unberechtigten Geldabhebungen an einem Geldautomat. Die Polizei weist darauf hin, Bankkarten und die PIN getrennt aufzubewahren. Zudem sollten Taschen und andere Wertgegenstände niemals aus den Augen gelassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell