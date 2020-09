Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - 2 Unfälle mit insgesamt 4 Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Lahnstein (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen in Lahnstein wurden am Dienstagmorgen insgesamt vier Personen leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 07.25 Uhr missachtete an der Kreuzung Südallee/Mittelstraße eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Vorfahrt einer 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen 8.10 Uhr kam es auf der B 42, Abfahrt Lahnstein-Mitte, zu einem weiteren Unfall, bei dem ebenfalls beide Beteiligte leicht verletzt und die Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Eine 75-jährige PKW-Fahrerin, die aus Richtung Koblenz kam, hatte beim Abbiegen den PKW eines 24-Jährigen übersehen und ist mit diesem kollidiert. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

