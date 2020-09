Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf - nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Mörschbach

Mörschbach (ots)

Am Donnerstag, den 24.09.2020, gegen 17:00 Uhr kam es in der Straße "Pfarrgarten" in Mörschbach zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer.

Der Radfahrer befuhr den "Pfarrgarten" aus Richtung Liebshausen kommend vor einem hinter ihm befindlichen Zeugen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer ihm entgegenkommenden PKW-Fahrerin, bei dem er sich leicht verletzte.

Der zum Unfallzeitpunkt hinter dem Radfahrer befindliche Zeuge wird um telefonische Meldung bei der Polizeiinspektion Simmern unter 06761-9210 gebeten.

