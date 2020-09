Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrräder aus Garage entwendet

Lahnstein (ots)

Aus der verschlossenen Garage eines Einfamilienhauses in der Becherhöllstraße in Lahnstein wurden im Zeitraum 27.09.2020 04:30 - 11 Uhr zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Unbekannte Täter brachen zunächst die verschlossene Türe zur Garage auf und verschafften sich so Zutritt. Im Anschluss wurden durch die Täter ein schwarzes Mountainbike Herrenrad der Marke Canyon und ein graues Mountain-E-Bike Herrenrad der Marke Commencal entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Tel. 02621 913-0 oder per Mail pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden.

