POL-LB: Gefährdung im Straßenverkehr im Bereich Waldenbuch - Polizei sucht Anrufer und Motorrollerfahrer; Verkehrsunfallflucht in Waldenbuch; Zeugen nach Sachbeschädigung in Weil im Schönbuch gesucht

Waldenbuch: Anrufer sowie Motorrollerfahrer nach Gefährdung im Straßenverkehr gesucht

Am Sonntag gegen 17:05 Uhr hat sich ein noch unbekannter Zeuge telefonisch bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass auf der Landesstraße 1185, zwischen Waldenbuch drei Autofahrer ein Fahrzeugrennen veranstalten würden. Über eine längere Strecke sollen die Verkehrsteilnehmer, die mit einem Ferrari sowie zwei BMW unterwegs waren, nebeneinander, also unter Nutzung der Gegenfahrspur, gefahren sein. Darüber hinaus versuchten sie sich wohl auch gegenseitig zu überholen. Weiterhin teilte der Anrufer mit, dass im Zuge des Geschehens ein entgegenkommender, bislang unbekannter Motorrollerfahrer stark abbremsen und dem Trio nach rechts ausweichen musste. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnten die drei Fahrzeuge anhand der vorhandenen Kennzeichen am S-Bahnhof in Leinfelden-Echterdingen angetroffen werden. Bei der anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle wurden die Personendaten der drei männlichen Fahrer im Alter von 23, 25 und 27 Jahren erhoben. Aufgrund der möglichen Straßenverkehrsgefährdung werden Zeugen, der noch unbekannte Motorrollerfahrer und eventuell weitere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet wurden, gesucht. Insbesondere wird der männliche Anrufer, von dem bisher keine Personalien bekannt sind, gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500, beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Waldenbuch: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Vermutlich da sich ein 53-Jähriger am Sonntag alkoholisiert hinter das Steuer eines VW Golf setzte, war er gegen 22:25 Uhr in Waldenbuch in einen Unfall verwickelt. An dem Kreisverkehr Nürtinger Straße / Bahnhofstraße / Liebenaustraße soll der Pkw-Lenker ein Verkehrsschild umgefahren haben und anschließend stadtauswärts geflüchtet sein. Kurze Zeit später kehrte er offenbar zurück, verlangsamte an der Unfallstelle seine Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Stadtmitte mit einem Plattfuß davon. Zwei Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, alarmierten umgehend die Polizei. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung entdeckten hinzugezogene Beamte das beschädigte Verursacherfahrzeug letztendlich im Bereich der Bahnhofstraße. Dort war der Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters geparkt und der vermeintliche Fahrer konnte angetroffen werden. Da die Polizisten bei dem 53-jährigen VW-Lenker Alkoholgeruch wahrnahmen, musste sich der Mann einem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme unterziehen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.

Weil im Schönbuch: Heckscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Ein 19-Jähriger und zwei 18 Jahre alte Tatverdächtige hielten sich am Sonntag gegen 01:00 Uhr in der Straße "Im Troppel" in Weil im Schönbuch auf. Das Trio steht im Verdacht vor einem Wohnhaus die Heckscheibe eines geparkten Seat eingeschlagen und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet zu haben. Vorausgegangen waren mutmaßlich Streitigkeiten zwischen den drei Männern und einem 27-jährigen Bekannten des Fahrzeugbesitzers. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Trio, das vermutlich alkoholisiert war, den 27-Jährigen auf offener Straße angepöbelt haben. Zudem soll einer der beiden 18-Jährigen, der vermeintliche Haupt-Aggressor, den 27-Jährigen beleidigt haben und versuchte ihn mit der Faust zu schlagen. Nachdem der Angegriffene dem Schlag ausweichen konnte, begab er sich, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, ins Hausinnere. Etwa eine halbe Stunde später hatte der Seat-Besitzer ein Klirren vor dem Haus vernommen und kurz darauf festgestellt, dass die Heckscheibe an seinem Fahrzeug eingeschlagen wurde. Als der Fahrzeughalter im weiteren Verlauf nach dem beschädigten Wagen schaute, sei das verdächtige Trio noch vor Ort gewesen. Nach dem Hinweis die Polizei verständigen zu wollen, sind die Tatverdächtigen geflüchtet. Zwei zu Fuß und einer mit einem schwarzen Herrenrad. Die Flucht wurde in Richtung Erlenweg ergriffen und der Fahrzeugbesitzer sowie deren 27-jähriger Bekannter nahmen umgehend die Verfolgung auf. Hinzugezogenen Polizeibeamten gelang es schließlich die dreiköpfige Personengruppe im Traube-Hübner-Hecker-Weg zu erblicken. Auf die darauffolgende Ansprache, stehenzubleiben, gab das Trio allerdings Fersengeld. Nach kurzer Verfolgung konnten zwei der drei jungen Männern gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein 18-Jähriger, dem zunächst die Flucht mit dem Herrenrad gelang, wurde nach weiteren Ermittlungen im Nachgang an seiner Wohnanschrift aufgesucht und angetroffen. Von allen drei Tatverdächtigen wurden die Personalien erhoben und sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Zudem wird sich der 19-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen, da bei ihm in einem mitgeführten Crusher Marihuana-Reste aufgefunden wurden. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, in Verbindung zu setzen.

