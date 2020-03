Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Besorgte Nachbarschaft

Kehl, Goldscheuer (ots)

In Goldscheuer machten sich mehrere Nachbarn Sorgen um einen älteren Mann aus ihrem direkten Wohngebiet, da sie ihn nicht wie üblich gesehen hatten. Nachdem die Rettungskräfte alarmiert wurden, konnte der 79-Jährige mit Hilfe der Feuerwehr aus seiner hilflosen Lage in seiner Wohnung gerettet und ärztlich versorgt werden. Es ist wohl nur dem umsichtigen Handeln der Nachbarschaft zu verdanken, dass dem Endsiebziger so schnell geholfen werden konnte.

/vd

