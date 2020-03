Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verletzter Fußgänger

Oberkirch (ots)

Ein mutmaßlich ohne auf den Verkehr achtender 19-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagmorgen in der Landstraße in Haslach durch einen 79 Jahre alten Fiat Fahrer erfasst. Nach bisherigen Erkenntnisse wurde der junge Mann glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Die Beamten des Polizeiposten Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

