Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kleinkraftradfahrer zwischen Limburgerhof und Neuhofen

Limburgerhof (ots)

Am frühen Freitagabend, 21.08.2020, kam es an der Einmündung L533 / Abfahrt B9 zwischen Limburgerhof und Neuhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 36-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzte: Der Mann war mit seinem Zweirad - einem Motorroller - auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße 533 unterwegs, während ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die B9 an der dortigen Anschlussstelle verlassen wollte. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt des Krad-Fahrers, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Zweiradfahrer wurde mit schweren Schürf- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus verbracht. In diesem Zusammenhang der polizeiliche Rat: Tragen Sie während der Fahrt auf einem Motorrad - auch einem Kleinkraftrad - auch auf kurzen Strecken und bei sommerlichen Temperaturen entsprechende Schutzkleidung. Diese ist zwar nicht vorgeschrieben, kann aber die Schwere von Verletzungen schon bei niedrigen Geschwindigkeiten erheblich mildern.

