Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Wucher durch unseriösen Rohrreiniger-

Lambsheim (ots)

Am Abend des 22.08.2020 beauftragt ein Ehepaar aus Lambsheim einen Rohrreiniger mit der Reinigung ihrer verstopften Toilette. Die Vermittlung erfolgt über ein Internetportal. Nach erfolgter Rohrreinigung stellt der Rohrreiniger Kosten in Höhe von 2400EUR in Rechnung. Aufgrund des erhöhten Preises weigert sich das Ehepaar zunächst die Rechnung zu begleichen. Der Rohrreiniger reagiert aggressiv und beschimpft die Auftraggeber. Danach wird mittels Kartenzahlung ein Teilbetrag der überhöhten Rechnung beglichen. Nachdem das Ehepaar die Polizei anruft, flüchtet der Rohrreiniger aus dem Haus und entfernt sich mit seinem Pkw.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal

Lukas Marbe, PK

Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell