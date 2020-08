Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Hoher Sachschaden beim Ausparken

Speyer (ots)

21.08.2020, 09:08 Uhr

Die 84jährige Fahrerin eines PKW verwechselte beim Ausparken in der Straße "Im Erlich" Gas- und Bremspedal. Dies führte dazu, dass sie gegen ein, am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparktes, Fahrzeug fuhr. Anschließend unterlief ihr derselbe Fehler erneut, so dass ein weiterer PKW sowie Verkehrsschilder beschädigt wurden. Der Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

