Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vallendar: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Vallendar (ots)

Am 01.10.2020, um 09:13 Uhr wird hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gemeldet. Ein 43-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW die K80 Heerstraße in Vallendar in Richtung Weitersburger Weg. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Heerstraße in Vallendar und beabsichtige diese in Richtung B42 weiterzufahren. Dabei beachtete der 48-jährige nicht das Stoppschild (Zeichen 206) und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten PKW des 43-jährigen Fahrers. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

PI Bendorf

02622-9402-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell