Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Katzenelnbogen, Rheinstraße 25 (ots)

-Katzenelnbogen- Am 15.08.2020 in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:25 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Audi Kombi beim Ein- oder Ausfahren in die Parklücke durch einen anderen PKW beschädigt.

Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen wergen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06432 6010 bei der Polizei in Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



