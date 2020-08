Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Supermarktparkplatz

Rheinstraße, 56368 Katzenelnbogen (ots)

Am 15.08.2020 kam es in der Zeit zwischen 16:20 Uhr und 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Katzenelnbogen.

Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne sich um den entstandenen Schaden in vierstelliger Summe zu kümmern.

Die Polizei in Diez bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens sich auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/601-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



