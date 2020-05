Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Umfangreiches Ermittlungsverfahren führt zu mehreren Festnahmen und Sicherstellungen

Gießen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

und des

Pressemeldung vom 19.5.20:

Fünf Haftbefehle und mehrere Sicherstellungen von Drogen und einer Schusswaffe sind ein erstes Ergebnis eines umfangreichen Ermittlungskomplexes der Gießener Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Gießen. Die fünf Verdächtigen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren wurden in den letzten Tagen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Gegen alle Personen, die in Nordrhein-Westfalen und im Raum Gießen wohnhaft sind, wurden Haftbefehle wegen Drogenhandels erlassen.

Bereits vor mehreren Wochen hatte sich ein Tatverdacht gegen drei miteinander interagierenden Gruppierungen ergeben. Offenbar hatten die Verdächtigen, von denen ein Teil im Nordrhein-Westfalen und der andere Teil im Raum Gießen ansässig ist, größere Mengen an Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt und über entsprechende Verkaufswege weitergegeben. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass es auch zu Straftaten zwischen den Mitgliedern verschiedener Gruppierungen im Zusammenhang mit dem Handel mit Betäubungsmitteln kam wie erpresserischem Menschenraub und Körperverletzung.

Am vergangenen Dienstag hatten sich Hinweise ergeben, dass es zu einer Lieferung von Drogen in den Raum Gießen kommt. In Gießen konnte ein Fahrzeug von Zivilfahndern aufgenommen werden. Nach einer Verfolgungsfahrt, die auf dem Gießener Ring endete, konnte eine Verdächtige aus dem Umfeld der Gießener Tätergruppe festgenommen werden. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Kriminalbeamten neben 5,5 Kilogramm Marihuana auch eine Pistole sowie mehrere Schuss Munition. Auch bei Durchsuchungen, die am Mittwoch durchgeführt wurden, stellten die Beamten nochmals 150 Gramm Kokain sicher.

Weitere Festnahmen erfolgten dann, nachdem die Ermittlungen zu weiteren Ergebnissen führten, am vergangenen Donnerstag; diese Personen wurden jedoch in Ermangelung von Haftgründen aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Gießen vor.

Rouven Spieler Stellv. Pressesprecher Staatsanwaltschaft Gießen

Jörg Reinemer Pressesprecher Polizeipräsidium Mittelhessen

