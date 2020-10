Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Werkzeug und Maschinen gestohlen

Zehn Firmenfahrzeuge knackten Diebe am Wochenende in der Ulmer Weststadt, um hochwertige Werkzeuge zu stehlen.

Ulm (ots)

Die Transporter verschiedener Handwerker standen zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh im Bereich Kuhberg und Galgenberg. Die Diebe brachen sie auf und erbeuteten zahlreiche Werkzeuge und Maschinen. In allen Fällen ermittelt jetzt das Polizeirevier Ulm-West. Die Beamten gehen davon aus, dass die Taten zusammengehören und die Täter zum Abtransport der Beute einen Kleintransporter oder ein größeres Fahrzeug benutzten.

Wer ab Freitagnachmittag in der Saarlandstraße, der Spielmannsgasse, der Sedanstraße, im Hugo-Roller-Weg, in der Haßlerstraße, im Neunkirchenweg oder in anderen Bereichen der Weststadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 melden.

Die Ermittler warnen vor Werkzeugdieben und geben Tipps:

- Rüsten Sie Ihre Fahrzeuge mit Alarmanlagen aus, die auch den Innenraum überwachen.

- Gelegenheit macht Diebe. Lassen Sie Werkzeuge und Maschinen nicht sichtbar im Fahrzeug liegen. Verstauen Sie es am besten in Werkzeugkisten, die mit Schlössern oder Alarmanlagen gesichert sind. Verschrauben Sie die Kisten.

- Diebe machen auch vor privaten Grundstücken und Zäunen nicht halt. Stellen Sie das Fahrzeug wenn möglich in eine Garage oder Halle.

- Notieren Sie sich die Individualnummern der Werkzeuge, damit die Polizei sie im Falle eines Diebstahls zur Fahndung ausschreiben kann.

