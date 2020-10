Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Berauschte Fahrer am Steuer

Am Sonntag zog die Polizei in der Region mehrere Fahrzeuglenker aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

(BC) Gegen 6.30 Uhr war am Sonntag in Biberach ein 44-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Er fuhr in der Wolfentalstraße. Die Beamten hatten bei einer Kontrolle den Verdacht, dass der Fahrer berauscht ist. Deshalb führten sie einen Test durch, der positiv auf Betäubungsmittel verlief. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Zudem muss er mit einer Anzeige rechnen. So erging es auch einem 21-jährigen Opel-Fahrer. Ihn kontrollierten Beamte gegen 8 Uhr in der Waldseer Straße.

Kurz nach 8 Uhr war einer Polizeistreife in Uttenweiler ein 33-Jähriger aufgefallen. Dieser hatte zu viel Alkohol getrunken und muss jetzt ebenfalls mit einer Anzeige rechnen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen. Auch er musste sein Auto stehen lassen.

(GP) Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer seines Wagens zu setzen oder auf ein Zweirad, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kontrolliert das auch, nicht nur bei Verkehrskontrollen. Gegen 10 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit dem Auto zum Polizeirevier Geislingen, weil er dort einen Termin hatte. Ein Polizist hatte den Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen.

Auch in Göppingen waren am Sonntag eine Fahrerin und ein Fahrer berauscht am Steuer. Wir berichteten bereits (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4724284).

(UL) In Ulm in der Neuen Straße war gegen 5.15 Uhr die Fahrt für einen 27-Jährigen zu Ende. Er hatte zu viel Alkohol intus, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Mutmaßlich unter Drogen stand laut Polizeiangaben ein 30-Jähriger Autofahrer. Ihn stoppte die Polizei gegen 16 Uhr im Hindenburgring.

Kurz vor 18 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Mann auf dem E-Scooter auf. Der war in der Neuen Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Bei dem 54-jährigen Fahrer bestand auch der Verdacht, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte. Deshalb musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Auch die Führerscheinstelle erhält einen Bericht.

In Oberdischingen endete die Fahrt für einen 30-Jährigen gegen 18.30 Uhr in der Hindenburgstraße. Dort kontrollierten ihn Polizisten und stellten fest, dass er zu viel Alkohol intus hatte. Mit zu viel Alkohol hatte sich auch in Ehingen ein Mann ans Steuer gesetzt. Ihn stoppte eine Polizeistreife gegen 23 Uhr Am Viehmarkt. Der 31-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Seinen Führerschein durfte er behalten.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

Bernd Kurz/ Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

